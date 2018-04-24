Исследование: у россиян появилось больше денег

У россиян в марте текущего года стало больше «свободных денег». Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Как стало известно, общий объем «свободных денег» у россиян достиг 20,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,4%.

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Также эксперты сообщили, что на рекордно высоком уровне остается и средний объем «свободных средств». По итогам первого квартала 2018 года он составил 19,5 тыс. руб.

Индекс свободных денег рассчитываются как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата.

Ранее в ЦБ сообщили, что россияне научились зарабатывать на скачках курса рубля.