Кабмин выделил более 5 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в АПК

Правительство выделило 5,2 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, выделенные из резервного фонда правительства средства предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельхозпроизводителям.

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«Выделение этих бюджетных ассигнований позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение выделить АПК дополнительно 30 млрд рублей.