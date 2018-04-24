В Совфеде выступили против ограничений на импорт важных для жизни лекарств из США

Запрет на ввоз из США в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отзыв комитета Совета Федерации по конституционному законодательству на законопроект.

«Предусмотренные законопроектом меры в части запрета и ограничения ввоза на территорию России лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, не должны ограничивать доступ на российский рынок лекарственных препаратов адекватной стоимости, исходя из их важности для жизни и здоровья граждан, иных конституционно значимых публичных интересов», — заявили в комитете.

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Уточняется, что отзыв был направлен в профильный комитет верхней палаты по экономической политике.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.