В Белом доме назвали условие снятия санкций с КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США снимут санкции с КНДР, когда увидят конкретные действия северокорейских властей по денуклеаризации, сообщает РИА «Новости».

«Наша цель — денуклеаризация полуострова. Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации. Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей», — сказала Сандерс.

Реклама

Газета The Wall Street Journal также сообщала, что американские власти рассмотрят снятие санкций в случае ядерного разоружения КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний.