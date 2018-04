Трамп назвал вопрос, который может стать условием нового соглашения по НАФТА

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для подписания нового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

«Мексика, чьи законы по иммиграции являются очень жесткими, должна остановить людей, которые проходят через Мексику в США. Мы можем сделать это условием нового соглашения по НАФТА. Наша страна не может принять происходящее!», — написал Трамп в твиттере.

Реклама

Он также добавил, что следует ускорить финансирование строительства стены с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь раскритиковал Мексику за бездействие в отношении потока мигрантов и наркотиков в США.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.