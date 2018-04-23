США готовы рассмотреть просьбу «Русала» об отмене санкций

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США до 23 октября рассмотрят ходатайство «Русала» об отмене санкций против компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Русал» оказался под влиянием санкций США из-за связи с Олегом Дерипаской, но действия правительства США не нацелены на рабочих, которые зависят от «Русала» и его дочерних компаний. «Русал» обратился к нам с ходатайством об исключении компании из санкционного списка. Учитывая влияние санкций на наших партнеров и союзников, мы выдаем общую лицензию, продлевающую период исполнения и завершения (контрактов) с «Русалом», в то время как мы рассматриваем просьбу компании», — сказал Мнучин.

Ранее минфин США назвал условие для снятия санкций с «Русала».