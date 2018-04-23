Акции «Русала» выросли более чем на 10% после сообщения Минфина США. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции компании подорожали на 12,3%, до 25,9 руб. за бумагу.

Ранее сообщалось, что минфин США может снять санкции с «Русала», если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании.

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Также стало известно, что минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны прекратить взаимодействие с компанией.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.

Инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.