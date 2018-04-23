Минтранс сообщил о совместной работе с МИД по проблеме «Аэрофлота» с визами в США

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что Минтранс получил обращение «Аэрофлота» о проблемах с получением экипажами виз в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы получили сигнал и соответствующее обращение от «Аэрофлота». Вместе с МИД взаимодействуем по решению поставленных проблем. По нашей информации, определенный запас прочности у «Аэрофлота» еще есть, но, конечно, мы сейчас мобилизуемся с нашими дипломатами для решения этого вопроса», — сказал Соколов.

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Ранее пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан сообщила, что информация о визовых ограничениях для членов экипажей «Аэрофлота» не соответствует действительности.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России.