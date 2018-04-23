Официальный курс евро вырос на 24 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 13,92 коп., до 75,79 руб., курс доллара вырос на 44,33 коп., до 61,76 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 30,64 коп., составив 67,77 руб.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.

Инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.