Евро превысил 76 рублей

Курс евро превысил 76 руб. впервые с 18 апреля.

Курс доллара вырос на 70 коп., до 62,1 руб.

Курс евро поднялся на 54 коп, до 76,08 руб.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.

Инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.