Песков прокомментировал информацию о встрече Путина с Дерипаской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем «Русала» Олегом Дерипаской. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, мне не известно о каких либо встречах», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента встречи с Дерипаской после того, как против него были введены санкции.

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Пресс-секретарь также отказался отвечать на вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы никогда не даем такую информацию», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что акции компании «Русал» обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США.