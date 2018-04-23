США сообщили о росте экспорта масличных культур из России

Власти США заявили о росте экспорта из России семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет американского министерства сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что общий объем урожая трех культур в России в сезоне — 2018/19 составит 16,9 млн тонн, что на 7,3% превысит уровень сезона — 2017/18.

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«Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая», — сказано в отчете.

По данным американского ведомства, ожидается рост и экспорта российского растительного масла.

Ранее сообщалось, что США увеличили импорт товаров из России на 17%.