«Газпром» может построить газохимический комплекс на Балтике за $20 млрд

Руководство компании «Газпром» планирует построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством, производственный комплекс которого будет разработан так, чтобы перерабатывать до 45 миллиардов кубометров газа в год, пишут «Ведомости».

Сообщается, что стоимость проекта предварительно оценивается почти в $20 млрд. Представитель компании подтвердил, что этот проект в данный момент прорабатывается. По словам источника, знающего о проекте от менеджеров «Русгаздобычи», а также топ-менеджера одного из контрагентов «Газпрома», партнером компании по проекту является «Русгаздобыча».

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Ожидается, что комплекс будет построен под Санкт-Петербургом, рядом с Усть-Лугой, получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», который планируется построить неподалеку.

Отмечается, что в случае реализации проекта он может стать вторым по размеру затрат из всех инвестиционных проектов «Газпрома» после «Силы Сибири».