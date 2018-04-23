Мень рассказал о самых благоустроенных регионах России

Глава Минстроя России Михаил Мень назвал самые благоустроенные российские регионы. Об этом сообщает RT.

«То, что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России: в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — сказал Мень.

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По его словам, Минстрой в настоящее время готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды.

Ранее Мень рассказал о городах-кандидатах на реновацию.