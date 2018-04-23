Министерство иностранных дел Канады в твиттере заявило, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий на Украине.

«Министр (иностранных дел Канады) Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями на Украине, будут продолжаться», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону.

При этом он также добавил, что нельзя закрывать канал диалога с Россией.