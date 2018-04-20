Силуанов объяснил отсутствие рисков для бюджета России от внешних займов компаний

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимость во внешних займах возникает во время присутствия на рынке, а если антироссийские санкции США продолжатся, его ведомство от них откажется, передает РИА «Новости».

«Если санкции на госдолг, и мы выходим с евробондами — то кто их тогда будет покупать? Есть установка — будем тогда рассчитывать на наших внутренних инвесторов», — сказал Силуанов.

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Он добавил, что у российской стороны достаточно золотовалютных резервов и валютные привлечения ей не нужны. По его словам, специалисты Минфина оценивают заимствования российских крупных компаний.

«Платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс… Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет», — объяснил Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия.