В Минздраве прокомментировали заявление Володина об импортозамещении лекарств

В пресс-службе Минздрава России заявили, что ведомство не причастно к импортозамещению лекарств, передает РИА «Новости».

«В связи с поступающими запросами относительно данных по импортозамещению лекарств министерство здравоохранения отмечает, что, по-видимому, произошла ошибка: импортозамещение лекарств, как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России», — говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что доля зарегистрированных лекарств отечественного производства увеличилась с 61% в 2012 году до 84% в 2018 году.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минздрав не справился с эффективным выполнением работы по импортозамещению лекарств.