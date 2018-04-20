В Минздраве прокомментировали заявление Володина об импортозамещении лекарств
В пресс-службе Минздрава России заявили, что ведомство не причастно к импортозамещению лекарств, передает РИА «Новости».
«В связи с поступающими запросами относительно данных по импортозамещению лекарств министерство здравоохранения отмечает, что, по-видимому, произошла ошибка: импортозамещение лекарств, как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России», — говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что доля зарегистрированных лекарств отечественного производства увеличилась с 61% в 2012 году до 84% в 2018 году.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минздрав не справился с эффективным выполнением работы по импортозамещению лекарств.