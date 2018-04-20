Кабмину предложат ежегодно отчитываться по контрсанкциям

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что ко второму чтению законопроекта об ответе на санкции США и других стран будет подготовлена поправка, которая обяжет правительство ежегодно отчитываться перед Госдумой о выполнении контрсанкционного закона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предполагается предложить правительству ежегодно отчитываться о реализации этого закона перед Государственной думой, представлять подробный обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер», — приводит пресс-служба слова Исаева по итогам обсуждения проекта.

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В пятницу, 20 апреля, в Госдуме прошло обсуждение законопроекта законопроекта об ответных санкциях на экономические ограничения со стороны США. В консультациях принимали участие эксперты и представители деловых кругов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций.