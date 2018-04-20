Власти планируют распределить инвестиционные квоты на вылов краба

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти планируют провести заявительную кампанию по распределению инвестиционных квот на вылов краба. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируется проведение заявительной кампании по распределению квот на вылов крабов, рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что проект постановления правительства в настоящий момент готовится Минсельхозом.

В прошлом году сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подумать об изменении правил выдачи квот на вылов краба.

Уточняется, что неизвестные авторы предложили в письме президенту разыгрывать квоты на открытых аукционах без каких бы то ни было гарантий для компаний, который владеют квотами на данный момент.