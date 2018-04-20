Аксаков: Россия не держит золотой запас в США

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия не держит свой золотой запас в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас золотой запас не находится в США, у нас находятся валютные резервы за рубежом. Соответственно, никто не может наложить руку на золото. Мы никому не доверяем свое золото», — сказал Аксаков.

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Ранее сообщалось, что Центральный банк Турции вывел в прошлом году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.

Впоследствии лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна вывести свои золотые запасы из США.