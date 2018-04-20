Новак не согласен с заявлением Трампа по ценам на нефть

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что он не согласен с тем, что текущие цены на нефть искусственно завышены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что цена на нефть в апреле может достичь $80 за баррель.

Министр также ответил на вопрос, считает ли он реальной цену на нефть в апреле на уровне $80 за баррель.

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«Все может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять. Но это, на мой взгляд, не фундаментальная цена на нефть на сегодняшний день», — отметил Новак.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.