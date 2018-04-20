Володин раскритиковал Минздрав за работу по импортозамещению лекарств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарства на рынке России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности, в оборонной сфере, практически до 100%. Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт. Компании из США получают чистой прибыли порядка 50 млрд руб. в год на российском фармацевтическом рынке», — сказал Володин.

Реклама

Он также подчеркнул, что считает необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме.

Ранее Володин сообщил, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.