Замминистра экономики КНДР посетит Россию

Замминистра экономики КНДР Ли Гван Гын посетит Москву и Владивосток. Об этом сообщает российское посольство в Пхеньяне на своей странице в фейсбуке.

«20 апреля посол (России в КНДР) Александр Мацегора проводил заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гына, вылетевшего во главе делегации в нашу страну. Делегация примет участие в 8-м заседании совместной российско-корейской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами России и КНДР о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства», — заявили в посольстве.

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Также стало известно, что будут обсуждать и пути развития двустороннего сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне.

Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что для трудовых мигрантов из КНДР новых квот с 2018 года не будет.