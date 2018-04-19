ЦБ: россияне научились зарабатывать на скачках курса рубля

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что многие россияне научились зарабатывать на скачках курса рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По группе крупных банков мы видим, что граждане в основном подавали валюту», — сказала Юдаева.

Она отметила, что это может быть связано с тем, что граждане опасаются заморозки валютных счетов из-за санкций.

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«В принципе граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — подчеркнула Юдаева.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не обеспокоены колебанием курса валют.