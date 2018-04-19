Россия запросила консультации с США в связи с новыми пошлинами

Россия запросила консультации с США в связи с принятием Вашингтоном решения об установлении специальных защитных мер в виде специальных ввозных пошлин в 25% на продукцию черной металлургии и в 10% на алюминиевую продукцию. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в «Газету.Ru».

«Хотя США обосновывают эти меры как требующиеся для защиты интересов национальной безопасности, по их характеру и сути они являются специальными защитными мерами, применение которых регламентируется Соглашением о защитных мерах ВТО. Этой позиции придерживается и ряд других членов ВТО. Аналогичные запросы к США ранее были направлены Китаем, ЕС и Индией. Члены ВТО имеют право вводить специальные защитные меры в случаях, когда возросший импорт какого-либо товара из третьих стран наносит или угрожает нанести серьезный ущерб местным производителям», — заявили в министерстве.

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В МЭР уточнили, что член ВТО, который применяет указанную меру, должен стремиться сохранить в значительной степени эквивалентный уровень уступок другим членам ВТО.

«Консультации с применяющим специальную защитную меру членом ВТО — первый этап процедуры, направленной на сохранение эквивалентного уровня уступок. Если по их результатам стороны не достигают договоренностей, «пострадавший» член ВТО после выполнения определенных процедур может ввести встречные ограничения, компенсирующие его потери», — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала компенсацию от США за введение пошлин на сталь и алюминий.