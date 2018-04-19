ЦБ: переход к нейтральной ДКП может завершиться несколько позднее

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ может завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике позднее, чем ожидал ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всю траекторию (снижения ставки) видимо пересмотрим. Наверное, за счет этого чуть-чуть позже будет. Но пока, мне кажется, риски того, что это не произойдет в 2018 году, меньше, но в 2018 году это может произойти позже, чем мы ожидали до этого», — сказала Юдаева.

Реклама

Ранее зампред Центробанка сообщила, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании совета директоров, который пройдет 27 апреля, уменьшилась.

Она также добавила, что равновесная ключевая ставка Центробанка на краткосрочном горизонте несколько возрастет, но ее диапазон сохранится в пределах 6-7%.