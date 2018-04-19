В ЦБ сообщили об улучшении ситуации в банковском секторе России

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что ситуация в банковском секторе страны улучшается. Об этом сообщает RT.

«Ситуация в банковском секторе улучшается. Однако мы отозвали пару лицензий два-три дня назад», — сказала Юдаева.

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Она добавила, что нестабильность рынка повлияет на процентные ставки ЦБ.

«Существует два фактора, которые повлияли на рубль в прошлом месяце. Один из них — нефть, второй фактор — геополитический. Рубль отреагировал на оба», — отметила Юдаева.

Она также выразила беспокойство в связи с политикой торгового протекционизма ряда стран.

Ранее в Moody's сообщили, что российская банковская система способна справиться с негативными последствиями западных санкций.