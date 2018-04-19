Евпатория может стать пилотным проектом по созданию умного города в Крыму

Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис обратился к главе Республики Крым в рамках ЯМЭФ 2018 с предложением сделать Евпаторий пилотным городом по реализации проекта по созданию умного города, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Чибиса, сегодня в Евпатории отдыхает много детей, поэтому он предложил главе региона Сергею Аксенову «попробовать» сделать Евпаторию пилотным городом по реализации проекта создания комфортной городской среды и умного города.

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«Давайте попробуем», — ответил Аксенов.

Ранее сообщалось, что подкомиссия кабмина одобрила включение «Умного города» в программу цифровой экономики.

Как стало известно, Минстрой внес в правительство заявку о внесении «умного города» в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».