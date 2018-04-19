WSJ: ЕС намерен снизить пошлины на автомобили из США

Власти Евросоюза планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, чтобы избежать пошлин сталь и алюминий. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, это соглашение удовлетворит основное требование США о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на европейский рынок.

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Как отмечается, в обмен ЕС попросит доступа европейских компаний к госзаказам США. При этом в соглашении будет оговорено, что Евросоюз поможет США в противодействии Китаю в ВТО.

По словам источников, данная инициатива была предложена Германией, которая больше всех может потерять от эскалации торговой войны с США.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай снизит тарифы на импорт транспортных средств и на другие товары в текущем году.