Мантуров рассказал об успехах реализации ускоренного импортозамещения

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил успехи реализации задачи ускоренного импортозамещения. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Всего с 2014 года в создание российских аналогов иностранной продукции проинвестировано свыше 600 млрд руб, из них 120 млрд руб. — это государственные средства. По всей стране развернуто около 1200 проектов импортозамещения. Cейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей», — сказал Мантуров на коллегии министерства.

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В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович добавил, что задача по импортозамещению в России пока решена не до конца.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что импортозамещение в России является временным явлением.