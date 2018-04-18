В России сломалась первая отечественная газовая турбина большой мощности

Первая российская газовая турбина большой мощности сломалась во время испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Попытка консорциума «Роснано», «Ростеха» и «Интер РАО» создать первую в России газовую турбину большой мощности пока не увенчалась успехом: образец турбины ГТД-110М на испытаниях разрушился», — сообщает издание.

Реклама

По словам одного из источников, причиной поломки стал дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.

Как стало известно, решение проблемы затянет проект еще минимум на год.

В прошлом году глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что большие газовые турбины появятся в России в середине 2018 года.