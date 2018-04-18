На Украине готовы рассмотреть соглашение по газовым месторождениям в Крыму

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что страна может рассмотреть идею о подписании соглашения по разработке месторождений газа в территориальных водах Крыма, передает РИА «Новости».

«Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить», — сказал Данилюк.

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Когда его спросили, возможно ли рассмотрение какого-либо соглашения по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил, что его ведомство не будет бездействовать.

«Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это», — подчеркнул Данилюк.

При этом министр не уточнил, будет ли он договариваться с Россией или международными инвесторами.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что власти пока не решили останавливать добычу газа на шельфе в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.