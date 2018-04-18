Минтранс разрешил самолетам США пролетать над Россией

Представитель Государственного департамента США сообщил, что Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров Соединенных Штатов над территорией страны, передает РИА «Новости».

«Министерство транспорта [России] проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты», — сказал представитель.

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Также представитель отметил, что Минтранс продлил до 20 апреля разрешения на американские грузовые рейсы из Азии в Европу. По его словам, российская сторона предлагает пользоваться альтернативными маршрутами после этой даты.

«Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что США хотят провести с Россией встречу по вопросу пролетов авиалайнеров.