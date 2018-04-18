Президент США раскритиковал интернет-магазины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике онлайн-магазины, так как они, пор его мнению, «обманывают» население городов и штатов Америки. Об это он написал в своем твиттере.

«Онлайн-магазины обманывают и плохо относятся к штатам и городам по всей нашей стране. Очень несправедливо по отношению к традиционным магазинам, которые платят налоги!», — написал Трамп.

Ранее американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал условие введения санкций против России. По его мнению, для введения новых санкций США в отношении России необходимо доказать, что российская сторона причастна к химической атаке в сирийской Думе.