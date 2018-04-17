Медведев пообещал поддержать компании попавшие под американские санкции

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российские власти окажут помощь компаниям, попавшим под санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу еще раз повторить, компании, которые находятся в этом санкционном списке, мы им будем оказывать поддержку. Эта помощь направлена в первую очередь на сохранение производств, на сохранение рабочих мест. Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была, по мере возможности конечно, направлена на их дальнейший рост, а стало быть на сохранение нормальной жизни тех людей, которые на этих производствах работают», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что властям и бизнесу России нужно сообща находить ответы на новые санкции США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.