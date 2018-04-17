Лондонская биржа ввела ограничения против алюминия «Русала»

Лондонская биржа металлов (LME) ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала». Об этом сообщается на сайте биржи.

Уточнятся, что ограничения вступили в силу в ночь с понедельника на вторник и продлятся до дальнейшего уведомления.

По данным Reuters, японские трейдеры попросили «Русал» прекратить поставки алюминия в страну. Как стало известно, трейдеры опасаются, что торговля с внесенной в санкционный список США компанией может повлечь за собой санкции против них.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство постарается оказать поддержку компании «Русал», попавшей под новые санкции США.