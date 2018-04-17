Путин и Меркель осбудили «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта «Северный поток — 2».

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток – 2», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что регулятор Германии запустил консультации по плану развития газовой сети страны в 2018–2028 годах с учетом проекта «Северный поток — 2».

Отмечалось, что «Северный поток — 2» может стать в будущем маршрутом импорта из России в Германию. Однако сам проект не является составной частью плана по развитию газовой сети ФРГ.