Российские торги закрылись снижением

Фондовый рынок России закрылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 1,45% и составил 2143,67 пункта.

Индекс РТС упал на 1,75%, до 2143,67 пункта.

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Ранее в Белом доме сообщили, что рассматривают возможность введения новых санкций в ближайшее время. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не назвала причину подготовки нового пакета санкций, однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что возможность их введения связана с ситуацией в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют».