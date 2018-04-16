Волкер призвал ЕС присоединиться к антироссийским санкциям США

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал страны Евросоюза ужесточить санкции против России. Об этом сообщает La Stampa.

«Надо сохранять санкции в силе и обдумывать вопрос об их усилении, если Россия будет продолжать движение по нынешнему пути. Мы их (санкции) усилили, приняв меры против лиц, весьма близких к президенту (России Владимиру) Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам», — сказал Волкер.

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По его словам, в данный момент снятие санкций выглядело бы ошибочным сигналом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции США не связаны с ситуацией в Сирии, а похожи на международное экономическое рейдерство.