Путин: предприятия должны нести серьезную ответственность перед работниками

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, что собственники предприятий должны нести серьезную ответственность за невыполнение своих обязательств перед трудовыми коллективами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Москалькова подняла вопрос трудовых ситуаций, при которых нарушаются права коллективов.

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«Я подготовила к вам обращение. Проанализировав вопросы невыполнения трудовых обязательств перед коллективами, мы пришли к выводу, что нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут», — сказала Москалькова.

В свою очередь глава государства согласился, что похожая ситуация происходит и в банковской сфере.

«У нас то же самое происходит в финансовой сфере, собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий. Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами. Это действительно очень большая, серьезная тема, над которой мы все должны поработать», — сказал Путин.

Ранее Путин призвал исключить незаконные увольнения.