Гройсман назвал «неподъемным» внешний долг Украины

Внешний долг Украины достиг «неподъемной» суммы. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер», передает РИА «Новости».

По словам главы украинского кабмина, в 2018 году страна должна выплатить около $5 млрд.

«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра», — сказал Гройсман.

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Он подчеркнул, что если в скором времени в стране возобновится экономический рост, то Киев сможет сократить суммы заимствований.

В сентябре 2017 года украинский минфин подсчитал, что госдолг страны вырос до $77 млрд.