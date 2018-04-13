Песков объяснил увеличение доходов Путина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что доходы главы государства в 2017 году выросли из-за продажи объектов недвижимости, передает РИА «Новости».

«Оба (Путин и глава кремлевской администрации Антон Вайно. — «Газета.Ru») продали объекты недвижимости», — сказал Песков.

Реклама

Ранее сообщалось, что доходы Путина в прошлом году выросли в два раза — в 2017 году заработал более 18,7 млн руб., что более чем в два раза превышает его доход в 2016 году, 8,86 млн рублей.

По данным опубликованной декларации о доходах, у Путина в собственности есть квартира размером 77 кв. м и гаражом, а пользуется он еще одной квартирой площадью 153,7 кв. м с гаражным местом на 18 кв. м. Также согласно декларации, он владеет двумя автомобилями «Волга» ГАЗ М21, Нива и автомобильным прицепом «Скиф».