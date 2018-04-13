Доходы Путина в прошлом году выросли в два раза

Президент России Владимир Путин в 2017 году заработал более 18,7 млн руб., что более чем в два раза превышает его доход в 2016 году — тогда он составил 8,86 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Кремля.

Также из декларации следует, что президент больше не владеет земельным участком площадью 1500 кв. м.

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Как и раньше, у Путина в собственности есть квартира размером 77 кв. м и гаражом, а пользуется он еще одной квартирой площадью 153,7 кв. м с гаражным местом на 18 кв. м. Также согласно декларации, он владеет двумя автомобилями «Волга» ГАЗ М21, Нива и автомобильным прицепом «Скиф».

В 2015 году глава государства заработал 8,86 млн руб., в 2014 году его доход составил 7,654 млн руб. Также В 2015 году он принял решение снизить свою зарплату на 10%.

В 2017 году сообщалось, что в 2016-м Путин заработал на 33 тыс. руб. больше, чем в 2015-м.