Путин призвал исключить незаконные увольнения

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым заявил, что необходимо не допускать незаконные увольнения, а также выплачивать все компенсации уволенным работникам, передает РИА «Новости».

«Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее», — сказал Путин на слова Шмакова, что некоторые предприятия нарушают Трудовой кодекс.

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Шмаков заявил, что многие работники предприятий, которые проходят процедуру банкротства, испытывают проблемы с выплатой заработной платы.

«Права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, они, безусловно, должны быть обеспечены», — добавил президент.

Ранее Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов.