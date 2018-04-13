Мень не увидел рисков для строительной отрасли России от введения контрсанкций
Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что он не видит никаких рисков для строительной отрасли России в случае введения ответных санкциях в отношении США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы успели вовремя импортозаместиться и сейчас практически полностью защищены. Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений», — сказал Мень.
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Он также подчеркнул, что при строительстве стандартного жилья не используется никаких импортных материалов и технологий.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.
Как стало известно, ответные санкции России затронут Украину.