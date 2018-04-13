Депутат Госдумы уверен, что ответные санкции России затронут Украину

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что контрсанкции, которые намерена ввести Россия в ответ на ограничения со стороны США, распространятся и на Украину. Об этом сообщает RNS.

«Положения законопроекта (о контрсанкциях – «Газета.Ru») затронут все страны, которые присоединились к американским антироссийским санкциям. И поскольку Украина к целому ряду из них с большим энтузиазмом присоединилась, то, я уверен, что для Украины никаких исключений не будет. Более того, идя в фарватере вашингтонской политики, Украина себя ставит на приоритетное место, как страна, в отношении которой будут предприняты меры экономического реагирования», — сказал Гутенев.

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Он подчеркнул, что от новых санкций больше всего пострадают европейские политики и бизнес.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, в качестве ответа на антироссийские санкции США, предложили запретить работодателям в России принимать американских граждан.