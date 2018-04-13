Минпромторг: Россия сама себя сможет обеспечить алкоголем

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что Россия при необходимости сможет прожить без европейского и американского алкоголя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По алкоголю, я думаю, это достаточно большой объем импорта, особенно по крепкому алкоголю. Но я думаю, что ограничения, если они будут введены и против присоединившихся к санкциям США государств, могут быть серьезным ударом для некоторых стран, которые являются основными экспортерами алкогольной продукции в Россию. Но думаю, мы и на российском алкоголе сможем выжить», — сказал Евтухов.

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Он также добавил, что российское производство также закрывает и табачный рынок.

«По табачной продукции — я не знаю, насколько это эффективная мера, но я не думаю, что у нас большой объем продаж американских или европейских сигарет. Российское производство закрывает табачный рынок», — отметил Евтухов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.