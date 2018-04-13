Клименко пока не ознакомился с законопроектом об ответных мерах на санкции из-за Telegram

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко расcказал «Газете. Ru», что пока не знаком с текстом законопроекта Госдумы об ответных мерах на антироссийские санкции США, поскольку занят проблемой блокировки мессенджера Telegram.

«Но задача перехода органов на отечественный софт в муниципалитетах поставлена и, по идее, 80% программного обеспечения Microsoft в региональных и муниципальных органах власти можно заменить до конца года. На замену остального софта потребуется от года до пяти лет. За исключением Москвы и Казани, где интеграция западного софта значительнее», — сказал Клименко.

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Оценить последствия принятия Госдумой антисанкций в сфере IT-технологий в целом Клименко отказался.

Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.