Первый кэшбек в российском tax free получил гражданин Швеции

Первый возврат российского НДС с покупки в российском магазине по системе tax free получил гражданин Швеции, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе посещения завода «Филипп Морис» в Ижоре. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Эксперимент по возврату налога стартовал 10 апреля в ряде аэропортов.

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«Шведский гражданин уже получил первый кэшбек по tax free», — сказал Евтухов.

По его словам, «российская система не только не хуже, но даже лучше, чем в других странах мира».

«Человеку выдается навигатор — буклетик на трех языках, плюс предложено поставить волонтеров, которые будут помогать покупателям», — отметил Евтухов.

Для начала эксперимента были выбраны четыре торговые Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край — город Сочи, и Московская область — город Красногорск. По словам Евтухова, скоро к ним присоединятся другие аэропорты городов-хозяев чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что Домодедово присоединился к системе tax free.