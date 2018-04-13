Дворкович прокомментировал твиты Трампа

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Любое партнерство требует доверия, без него невозможно двигаться вперед. А мы не можем зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то там за океаном и от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром, мы не можем такие риски на себя принимать. Это вопрос как раз к европейскому бизнесу. Европа присоединилась к предыдущим санкциям. Ну что? Выиграла от этого хоть что-то?… Потеряла очень много», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в твиттере призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.